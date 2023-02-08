Рокицкая (Павлова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1916
Дата смерти19.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1916
Отец: Павлов Михаил
Мать: (Губанкова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рокицкий Евгений
Рождение ребёнка
13.07.1941
Сын: Рокицкий Валерий
Отец ребёнка: Рокицкий Евгений
Рождение ребёнка
10.07.1949
Дочь: Конькова (Рокицкий) Людмила
Отец ребёнка: Рокицкий Евгений
Рождение ребёнка
11.03.1954
Сын: Рокицкий Александр
Отец ребёнка: Рокицкий Евгений
Смерть
19.06.1982