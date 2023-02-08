Рокицкая (Павлова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рокицкая (Павлова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1916

Дата смерти

19.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1916

Отец: Павлов Михаил

Мать: (Губанкова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рокицкий Евгений

Рождение ребёнка
13.07.1941

Сын: Рокицкий Валерий

Отец ребёнка: Рокицкий Евгений

Рождение ребёнка
10.07.1949

Дочь: Конькова (Рокицкий) Людмила

Отец ребёнка: Рокицкий Евгений

Рождение ребёнка
11.03.1954

Сын: Рокицкий Александр

Отец ребёнка: Рокицкий Евгений

Смерть
19.06.1982

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