Рокицкий Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рокицкий Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1917

Дата смерти

04.04.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1941

Сын: Рокицкий Валерий

Мать ребёнка: Рокицкая Зинаида

Рождение ребёнка
10.07.1949

Дочь: Конькова Людмила

Мать ребёнка: Рокицкая Зинаида

Рождение ребёнка
11.03.1954

Сын: Рокицкий Александр

Мать ребёнка: Рокицкая Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рокицкая Зинаида

Смерть
04.04.1977
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