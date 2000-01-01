Рокицкий Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1917
Дата смерти04.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1941
Сын: Рокицкий Валерий
Мать ребёнка: Рокицкая Зинаида
Рождение ребёнка
10.07.1949
Дочь: Конькова Людмила
Мать ребёнка: Рокицкая Зинаида
Рождение ребёнка
11.03.1954
Сын: Рокицкий Александр
Мать ребёнка: Рокицкая Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рокицкая Зинаида
Смерть
04.04.1977