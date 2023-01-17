Павлов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1905
Дата смерти16.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1905
Отец: Павлов Михаил
Мать: Анна
Рождение ребёнка
09.09.1947
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Павлова Зинаида
Рождение ребёнка
28.10.1957
Сын: Павлов Михаил
Мать ребёнка: Павлова Зинаида
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Зинаида
Смерть
16.08.1984