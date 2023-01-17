Павлов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1905

Дата смерти

16.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1905

Отец: Павлов Михаил

Мать: Анна

Рождение ребёнка
09.09.1947

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Павлова Зинаида

Рождение ребёнка
28.10.1957

Сын: Павлов Михаил

Мать ребёнка: Павлова Зинаида

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Зинаида

Смерть
16.08.1984
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