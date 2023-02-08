Павлов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Рождение ребёнка
1860
Сын: Павлов Василий
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1870
Сын: Павлов Федр
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1875
Сын: Павлов Михаил
Мать ребёнка: Анастасия
Смерть
1890