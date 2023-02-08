Павлов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Рождение ребёнка
1860

Сын: Павлов Василий

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1870

Сын: Павлов Федр

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1875

Сын: Павлов Михаил

Мать ребёнка: Анастасия

Смерть
1890

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