Третьякова (Губанкова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Губанкова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Губанков Елисей

Мать: Губанкова ?

Рождение ребёнка
24.11.1926

Дочь: Кульбашевская Елизавета

Отец ребёнка: Третьяков Михаил

Рождение ребёнка
21.05.1933

Дочь: Касперович Надежда

Отец ребёнка: Третьяков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Михаил

Смерть
1984
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