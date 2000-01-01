Третьякова (Губанкова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Губанков Елисей
Мать: Губанкова ?
Рождение ребёнка
24.11.1926
Дочь: Кульбашевская Елизавета
Отец ребёнка: Третьяков Михаил
Рождение ребёнка
21.05.1933
Дочь: Касперович Надежда
Отец ребёнка: Третьяков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Третьяков Михаил
Смерть
1984