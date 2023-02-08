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Третьяков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (Губанкова) Наталья

Рождение ребёнка
24.11.1926

Дочь: Кульбашевская (Третьяков) Елизавета

Мать ребёнка: Третьякова (Губанкова) Наталья

Рождение ребёнка
21.05.1933

Дочь: Касперович (Третьяков) Надежда

Мать ребёнка: Третьякова (Губанкова) Наталья

Смерть
1970

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