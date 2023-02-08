Третьяков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1926
Дочь: Кульбашевская (Третьяков) Елизавета
Мать ребёнка: Третьякова (Губанкова) Наталья
Рождение ребёнка
21.05.1933
Дочь: Касперович (Третьяков) Надежда
Мать ребёнка: Третьякова (Губанкова) Наталья
Смерть
1970