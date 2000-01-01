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Губанков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Губанков Елисей

Мать: Губанкова ?

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Розанова Зинаида

Мать ребёнка: Губанкова Анна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Губанков Александр

Мать ребёнка: Губанкова Анна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Розанова Ольга

Мать ребёнка: Губанкова Анна

Рождение ребёнка
07.12.1920

Дочь: Щука Екатерина

Мать ребёнка: Губанкова Анна

Рождение ребёнка
01.07.1923

Дочь: Ануфриева Мария

Мать ребёнка: Губанкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губанкова Анна

Смерть
Неизвестно
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