Губанков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Губанков Елисей
Мать: Губанкова ?
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Розанова Зинаида
Мать ребёнка: Губанкова Анна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Губанков Александр
Мать ребёнка: Губанкова Анна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Розанова Ольга
Мать ребёнка: Губанкова Анна
Рождение ребёнка
07.12.1920
Дочь: Щука Екатерина
Мать ребёнка: Губанкова Анна
Рождение ребёнка
01.07.1923
Дочь: Ануфриева Мария
Мать ребёнка: Губанкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губанкова Анна
Смерть
Неизвестно