Губанков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Губанков Василий

Мать: Губанкова Анна

Смерть
1978
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