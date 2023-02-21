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Губанков Александр
Губанков Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
1978
Пол
Мужской
Отец
Губанков Василий
1887 г.р.
Мать
Губанкова (Скочкова) Анна
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Губанков Василий
Мать:
Губанкова Анна
Смерть
1978
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