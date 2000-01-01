Губанкова (Скочкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Розанова Зинаида
Отец ребёнка: Губанков Василий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Губанков Александр
Отец ребёнка: Губанков Василий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Розанова Ольга
Отец ребёнка: Губанков Василий
Рождение ребёнка
07.12.1920
Дочь: Щука Екатерина
Отец ребёнка: Губанков Василий
Рождение ребёнка
01.07.1923
Дочь: Ануфриева Мария
Отец ребёнка: Губанков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губанков Василий
Смерть
1973