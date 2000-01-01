Губанкова (Скочкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанкова (Скочкова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Розанова Зинаида

Отец ребёнка: Губанков Василий

Рождение ребёнка
1912

Сын: Губанков Александр

Отец ребёнка: Губанков Василий

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Розанова Ольга

Отец ребёнка: Губанков Василий

Рождение ребёнка
07.12.1920

Дочь: Щука Екатерина

Отец ребёнка: Губанков Василий

Рождение ребёнка
01.07.1923

Дочь: Ануфриева Мария

Отец ребёнка: Губанков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губанков Василий

Смерть
1973
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