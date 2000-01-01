Розанова (Губанкова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Губанкова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Губанков Василий

Мать: Губанкова Анна

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