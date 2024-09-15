Ларивонов Филипп Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларивонов Филипп Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

27.10.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1804 и 1806 г.р.

Мать

1801 г.р.

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ларивонов Иларивонов Яков Иванович

Мать: Ларивонова Пелагея Федотовна

Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 4 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи: ... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 8 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (росп... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 13 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 18 лет, жена - Ирина Кандратьевна, 23 года 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Бракосочетание
Около 1850

Жена: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Егорова Герасимова (Крылова Ларивонова) Матрона Филипповна

Мать ребёнка: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 23 года, жена - Ирина Кондратьевна, 28 лет 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Рождение ребёнка
1856

Сын: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна

Рождение ребёнка
17.06.1859 ст.

Дочь: Ларивонова Марья / Мария Филипповна

Мать ребёнка: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.06.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Василий Петрович и девица крестьянская Марина Яковлевна... Показать все
Восприемник
16.09.1859 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Ивана Григорьевича, сына Григория Силовича
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 28 лет, жена - Ирина Кодратовна, 33 года 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Рождение ребёнка
1863

Сын: Ларивонов Федор Филиппович

Мать ребёнка: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна

МК нет
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 31 год, жена - Ирина Кодратовна, 36 лет 30 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.

Сын: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович

Мать ребёнка: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.01.1865 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - отец его того же села крестьянин Яков Иванович [Ларивонов] и дочь Филиппа девиц... Показать все
Поручитель
09.01.1866 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Павлова Ивана Михайловича
Рождение ребёнка
26.01.1867 ст.

Сын: Ларивонов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.01.1867 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Афанасово крестьянин Василий Кириллович и дочь Филиппа девица Матрона [... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1869 ст.

Сын: Ларивонов Никонор Филиппович

Мать ребёнка: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 22.07.1869 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын Филиппа того же села крестьянин Иван [Ларивонов] Источник: ГАЯО Метрически... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 38, жена - Ирина Кодратовна, 43 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп.... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1871 ст.

Сын: Ларивонов Матвей Филиппович

Мать ребёнка: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 31.07.1871 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын Филиппа Иван Филиппович [Ларивонов] и дочь девица Матрона [Ларивонова] Ист... Показать все
Смерть
27.10.1885 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 20.10.1885 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 53 причина - от опуходи Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все

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