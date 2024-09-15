Ларивонов Филипп Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти27.10.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Ларивонова Марья / Мария Филипповна
Мать ребёнка: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна
Сын: Ларивонов Федор Филиппович
Мать ребёнка: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна
Сын: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович
Мать ребёнка: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна
Сын: Ларивонов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна
Сын: Ларивонов Никонор Филиппович
Мать ребёнка: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна
Сын: Ларивонов Матвей Филиппович
Мать ребёнка: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна