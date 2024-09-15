Егорова Герасимова (Крылова Ларивонова) Матрона Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти25.02.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Дети
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Рождение
1851
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 4 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 10 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 13 30 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докум... Показать все
Восприемник
01.01.1865 ст.
Восприемник у Ларивонова Стефана Филипповича
Восприемник
26.01.1867 ст.
Восприемник у Ларивонова Василия Филипповича
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 19 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи ц... Показать все
Восприемник
29.07.1871 ст.
Восприемник у Ларивонова Матвея Филипповича (девица)
Бракосочетание
21.01.1873 ст.
Поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Андриан Андреевич [Куликов] и Никита Герасимович [Куликов], по невесте: села Рождествина крестьянский сын Иван Филиппович [Ларивонов] и деревни Федосов... Показать все
Рождение ребёнка
1875
Рождение ребёнка
07.11.1877 ст.
Дочь: Егорова Герасимова Матрона Ефимовна
Отец ребёнка: Герасимов Егоров Куликов Ефим / Ефимий Герасимович
дата крещения - 08.11.1877 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Герасим Егорович [Куликов] и крестьянская д... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1881 ст.
Дочь: (Герасимова Егорова) Агрипина Ефимовна
Отец ребёнка: Герасимов Егоров Куликов Ефим / Ефимий Герасимович
дата крещения - 13.06.1881 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Александровского уезда села Больших Весок крестьянин Спиридон Савич и сельца Аф... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1883 ст.
Дочь: (Герасимова Егорова) Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Герасимов Егоров Куликов Ефим / Ефимий Герасимович
дата крещения - 17.11.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Никита Герасимович [Куликов] и крестьянская до... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1892 ст.
Дочь: Герасимова Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Герасимов Егоров Куликов Ефим / Ефимий Герасимович
дата крещения - 15.12.1892 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Терентий Никитич и Матрона Ефимовна Гер... Показать все
Смерть
25.02.1906 ст.
фамилия - Егорова дата погребения - 27.02.1906 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 54 причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Пере... Показать все