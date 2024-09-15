Егорова Герасимова (Крылова Ларивонова) Матрона Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Герасимова (Крылова Ларивонова) Матрона Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

25.02.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ларивонов Филипп Яковлевич

Мать: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 4 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 10 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 13 30 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докум... Показать все
Восприемник
01.01.1865 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Ларивонова Стефана Филипповича
Восприемник
26.01.1867 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Ларивонова Василия Филипповича
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 19 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи ц... Показать все
Восприемник
29.07.1871 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Ларивонова Матвея Филипповича (девица)
Бракосочетание
21.01.1873 ст.

Муж: Герасимов Егоров Куликов Ефим / Ефимий Герасимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Андриан Андреевич [Куликов] и Никита Герасимович [Куликов], по невесте: села Рождествина крестьянский сын Иван Филиппович [Ларивонов] и деревни Федосов... Показать все
Рождение ребёнка
1875

Сын: Егоров Герасимов Георгий / Егор Ефимович

Отец ребёнка: Герасимов Егоров Куликов Ефим / Ефимий Герасимович

Рождение ребёнка
07.11.1877 ст.

Дочь: Егорова Герасимова Матрона Ефимовна

Отец ребёнка: Герасимов Егоров Куликов Ефим / Ефимий Герасимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 08.11.1877 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Герасим Егорович [Куликов] и крестьянская д... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1881 ст.

Дочь: (Герасимова Егорова) Агрипина Ефимовна

Отец ребёнка: Герасимов Егоров Куликов Ефим / Ефимий Герасимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.06.1881 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Александровского уезда села Больших Весок крестьянин Спиридон Савич и сельца Аф... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1883 ст.

Дочь: (Герасимова Егорова) Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Герасимов Егоров Куликов Ефим / Ефимий Герасимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.11.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Никита Герасимович [Куликов] и крестьянская до... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1892 ст.

Дочь: Герасимова Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Герасимов Егоров Куликов Ефим / Ефимий Герасимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.12.1892 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Терентий Никитич и Матрона Ефимовна Гер... Показать все
Смерть
25.02.1906 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
фамилия - Егорова дата погребения - 27.02.1906 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 54 причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Пере... Показать все

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