Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

08.04.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 23 года, муж - Филипп Яковлевич, 18 лет 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Бракосочетание
Около 1850

Муж: Ларивонов Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Егорова Герасимова (Крылова Ларивонова) Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 28 лет, муж - Филипп Яковлевич, 23 года 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
1856

Сын: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
17.06.1859 ст.

Дочь: Ларивонова Марья / Мария Филипповна

Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.06.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Василий Петрович и девица крестьянская Марина Яковлевна... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 33 года, муж - Филипп Яковлевич, 28 лет 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 36 лет, муж - Филипп Яковлевич, 31 год 30 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
1863

Сын: Ларивонов Федор Филиппович

Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич

МК нет
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.

Сын: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович

Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.01.1865 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - отец его того же села крестьянин Яков Иванович [Ларивонов] и дочь Филиппа девиц... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1867 ст.

Сын: Ларивонов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.01.1867 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Афанасово крестьянин Василий Кириллович и дочь Филиппа девица Матрона [... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1869 ст.

Сын: Ларивонов Никонор Филиппович

Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 22.07.1869 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын Филиппа того же села крестьянин Иван [Ларивонов] Источник: ГАЯО Метрически... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 43, муж - Филипп Яковлевич, 38 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 1... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1871 ст.

Сын: Ларивонов Матвей Филиппович

Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 31.07.1871 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын Филиппа Иван Филиппович [Ларивонов] и дочь девица Матрона [Ларивонова] Ист... Показать все
Смена фамилии
08.04.1908 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
фамилия - Крылова
Смерть
08.04.1908 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 10.04.1908 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 80 причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все

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