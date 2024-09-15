Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти08.04.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 23 года, муж - Филипп Яковлевич, 18 лет 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Бракосочетание
Около 1850
Рождение ребёнка
1851
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 28 лет, муж - Филипп Яковлевич, 23 года 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
1856
Сын: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович
Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
17.06.1859 ст.
Дочь: Ларивонова Марья / Мария Филипповна
Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич
дата крещения - 19.06.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Василий Петрович и девица крестьянская Марина Яковлевна... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 33 года, муж - Филипп Яковлевич, 28 лет 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 36 лет, муж - Филипп Яковлевич, 31 год 30 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
1863
Сын: Ларивонов Федор Филиппович
Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич
МК нет
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.
Сын: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович
Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич
дата крещения - 01.01.1865 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - отец его того же села крестьянин Яков Иванович [Ларивонов] и дочь Филиппа девиц... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1867 ст.
Сын: Ларивонов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич
дата крещения - 29.01.1867 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Афанасово крестьянин Василий Кириллович и дочь Филиппа девица Матрона [... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1869 ст.
Сын: Ларивонов Никонор Филиппович
Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич
дата крещения - 22.07.1869 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын Филиппа того же села крестьянин Иван [Ларивонов] Источник: ГАЯО Метрически... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 43, муж - Филипп Яковлевич, 38 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 1... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1871 ст.
Сын: Ларивонов Матвей Филиппович
Отец ребёнка: Ларивонов Филипп Яковлевич
дата крещения - 31.07.1871 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын Филиппа Иван Филиппович [Ларивонов] и дочь девица Матрона [Ларивонова] Ист... Показать все
Смена фамилии
08.04.1908 ст.
фамилия - Крылова
Смерть
08.04.1908 ст.
дата погребения - 10.04.1908 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 80 причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все