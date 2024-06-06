Ларивонова Марья / Мария Филипповна
Место рождения
Дата рождения17.06.1859 ст.
Дата смерти22.05.1875 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.06.1859 ст.
Отец: Ларивонов Филипп Яковлевич
Мать: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна
дата крещения - 19.06.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Василий Петрович и девица крестьянская Марина Яковлевна... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 1 год 30 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты до... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 11 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи ц... Показать все
Смерть
22.05.1875 ст.
дата погребения - 24.05.1875 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 15 лет причина - от чахотки Исчтоник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского ... Показать все