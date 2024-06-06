Ларивонов Федор Филиппович 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ларивонов Федор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Между 1863 и 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ларивонов Филипп Яковлевич

Мать: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна

МК нет
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - новорожденный 30 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231... Показать все
Смерть
Между 1863 и 1870

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