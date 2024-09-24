Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.01.1865 ст.

Дата смерти

01.07.1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1827 г.р.

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1865 ст.

Отец: Ларивонов Филипп Яковлевич

Мать: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.01.1865 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - отец его того же села крестьянин Яков Иванович [Ларивонов] и дочь Филиппа девиц... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 5 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи це... Показать все
Бракосочетание
30.10.1883 ст.

Жена: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители по жениху: деревни Федосова крестьянин Никонор Маркович и села Рождествина крестьянин Иван Филиппович [Ларивонов], по невесте: села Алексина крестьяне Иван Петрович и Венедикт Иванович Ист... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1885 ст.

Сын: Крылов Филиппов Александр Стефанович / Степанович

Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.08.1885 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного ведомства села Алексина крестьянские дети Александр и Елена Ивановы Ист... Показать все
Смена фамилии
27.11.1886 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении дочери Варвары фамилия Крылов
Рождение ребёнка
27.11.1886 ст.

Дочь: Крылова Варвара Стефановна

Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении фамилия родителей - Крыловы. дата крещения - 28.11.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьян... Показать все
Смена фамилии
26.06.1888 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
фамилия - Яковлев
Рождение ребёнка
26.06.1888 ст.

Сын: Крылов Яковлев Павел Стефанович

Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 27.06.1888 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдат Иван Филиппович Яковлев и крестьянская дочь Фекла ... Показать все
Поручитель
28.10.1892 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Филипповой Феклы Ивановны
Смена фамилии
28.10.1892 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Записан поручителем под фамилией Крылов.
Рождение ребёнка
22.04.1893 ст.

Сын: Крылов Филиппов Николай Стефанович / Степанович

Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.04.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Александр Стефанович Филиппов и села Але... Показать все
Смена фамилии
22.04.1893 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
фамилия - Филиппов
Рождение ребёнка
08.08.1895 ст.

Дочь: Филиппова Наталия Стефановна

Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.08.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская жена Пелагея Стефановна Куликова Источник: ... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1897 ст.

Сын: Крылов Михаил Стефанович / Степанович

Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 21.11.1897 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Александр Стефанович Крылов и села Алек... Показать все
Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Предп Рамзенкова (Крылова) Ксения Стефановна

Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна

Добавлена предположительно, сведений о рождении в с. Рождествино нет.
Рождение ребёнка
26.05.1900 ст.

Сын: Крылов Иоанн / Иван Стефанович / Степанович

Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.05.1900 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянский сын Александр Стефанович Крылов Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Поручитель
03.02.1903 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Крыловой Анны Ивановны
Восприемник
20.12.1915 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Крылова Павла Николаевича
Смерть
01.07.1917 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 03.07.1917 место смерти - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 52 причина - от удушья Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все
Смена фамилии
03.08.1953
В записи о рождении сына Николая фамилия Филиппов исправлена на Крылов на основании решения суда ... ...3/VIII-53г.

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