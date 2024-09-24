Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович
Место рождения
Дата рождения01.01.1865 ст.
Дата смерти01.07.1917 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Отец: Ларивонов Филипп Яковлевич
Мать: Крылова Ларивонова Ирина Кондратьевна / Кандратьевна / Кодратовна
Сын: Крылов Филиппов Александр Стефанович / Степанович
Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна
Дочь: Крылова Варвара Стефановна
Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна
Сын: Крылов Яковлев Павел Стефанович
Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна
Сын: Крылов Филиппов Николай Стефанович / Степанович
Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна
Дочь: Филиппова Наталия Стефановна
Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна
Сын: Крылов Михаил Стефанович / Степанович
Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна
Дочь: Предп Рамзенкова (Крылова) Ксения Стефановна
Мать ребёнка: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна