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Крылова Филиппова Татьяна Ивановна

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
30.10.1883 ст.

Муж: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители по жениху: деревни Федосова крестьянин Никонор Маркович и села Рождествина крестьянин Иван Филиппович [Ларивонов], по невесте: села Алексина крестьяне Иван Петрович и Венедикт Иванович Ист... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1885 ст.

Сын: Крылов Филиппов Александр Стефанович / Степанович

Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.08.1885 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного ведомства села Алексина крестьянские дети Александр и Елена Ивановы Ист... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1886 ст.

Дочь: Крылова Варвара Стефановна

Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении фамилия родителей - Крыловы. дата крещения - 28.11.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1888 ст.

Сын: Крылов Яковлев Павел Стефанович

Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 27.06.1888 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдат Иван Филиппович Яковлев и крестьянская дочь Фекла ... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1893 ст.

Сын: Крылов Филиппов Николай Стефанович / Степанович

Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.04.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Александр Стефанович Филиппов и села Але... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1895 ст.

Дочь: Филиппова Наталия Стефановна

Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.08.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская жена Пелагея Стефановна Куликова Источник: ... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1897 ст.

Сын: Крылов Михаил Стефанович / Степанович

Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 21.11.1897 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Александр Стефанович Крылов и села Алек... Показать все
Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Предп Рамзенкова (Крылова) Ксения Стефановна

Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович

Добавлена предположительно, сведений о рождении в с. Рождествино нет.
Рождение ребёнка
26.05.1900 ст.

Сын: Крылов Иоанн / Иван Стефанович / Степанович

Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.05.1900 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянский сын Александр Стефанович Крылов Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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