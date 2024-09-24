Крылова Филиппова Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Крылов Филиппов Александр Стефанович / Степанович
Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович
Дочь: Крылова Варвара Стефановна
Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович
Сын: Крылов Яковлев Павел Стефанович
Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович
Сын: Крылов Филиппов Николай Стефанович / Степанович
Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович
Дочь: Филиппова Наталия Стефановна
Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович
Сын: Крылов Михаил Стефанович / Степанович
Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович
Дочь: Предп Рамзенкова (Крылова) Ксения Стефановна
Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович
Сын: Крылов Иоанн / Иван Стефанович / Степанович
Отец ребёнка: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович