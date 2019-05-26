Крылов Иоанн / Иван Стефанович / Степанович
Место рождения
Дата рождения26.05.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1900 ст.
Отец: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович
дата крещения - 26.05.1900 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянский сын Александр Стефанович Крылов Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Восприемник
21.11.1910 ст.
Восприемник у Крылова Александра Александровича
Восприемник
28.07.1915 ст.
Восприемник у Крылова Василия Александровича
Смерть
Неизвестно