Крылов Иоанн / Иван Стефанович / Степанович 26.05.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Крылов Иоанн / Иван Стефанович / Степанович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.05.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1900 ст.

Отец: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович

Мать: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.05.1900 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянский сын Александр Стефанович Крылов Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Восприемник
21.11.1910 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Крылова Александра Александровича
Восприемник
28.07.1915 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Крылова Василия Александровича
Смерть
Неизвестно

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