Филиппова Наталия Стефановна 08.08.1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппова Наталия Стефановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.08.1895 ст.

Дата смерти

10.04.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1895 ст.

Отец: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович

Мать: Крылова Филиппова Татьяна Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.08.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская жена Пелагея Стефановна Куликова Источник: ... Показать все
Смерть
10.04.1897 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 12.04.1897 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 1/2 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все

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