Филиппова Наталия Стефановна
Место рождения
Дата рождения08.08.1895 ст.
Дата смерти10.04.1897 ст.
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1895 ст.
Отец: Крылов Филиппов Ларивонов Яковлев Стефан / Степан Филиппович
дата крещения - 09.08.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская жена Пелагея Стефановна Куликова Источник: ... Показать все
Смерть
10.04.1897 ст.
дата погребения - 12.04.1897 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 1/2 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все