Крылов (Ларивонов Яковлев) Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Восприемник
20.07.1869 ст.
Восприемник у Ларивонова Никонора Филипповича
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 14 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи ц... Показать все
Восприемник
29.07.1871 ст.
Восприемник у Ларивонова Матвея Филипповича
Бракосочетание
28.10.1873 ст.
Поручители по жениху: села Рождествина крестьянин Василий Петрович и деревни Федосово крестьянин Никонор Маркович, по невесте: села Рождествина крестьянин Стефан Андреевич [Осипов] и уволенный в отпус... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1876 ст.
Дочь: Ларивонова-Крылова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна
дата крещения - 06.01.1876 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Нестерова крестьянин Федор Михайлович и села Рождествина крестьянская дочь... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1878 ст.
Сын: Ларивонов-Крылов Василий Иванович
Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна
дата крещения - 22.03.1878 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Е… Герасимович и крестьянская дочь Сигклити... Показать все
Военная служба
1879
солдат
Рождение ребёнка
20.04.1880 ст.
Сын: Ларивонов-Крылов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна
дата крещения - 21.04.1880 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Ефрем Фотьевич [Новиков] и крестьянская дочь Сигкли... Показать все
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Крылова Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна
Рождение ребёнка
02.02.1882 ст.
Дочь: Ларивонова-Крылова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна
дата крещения - 03.02.1882 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Ефим Герасимович Источник: ГАЯО Метрические к... Показать все
Поручитель
30.10.1883 ст.
Поручитель у Ларивонова Стефана Филипповича
Рождение ребёнка
18.09.1884 ст.
Сын: Ларивонов-Крылов Иван Иванович
Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна
дата крещения - 19.09.1884 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдат Андрей Фокиевич [Фокин] и крестьянская дочь Анна И... Показать все
Рождение ребёнка
1885
Сын: Крылов Петр Иванович
Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна
Смена фамилии
17.09.1887 ст.
В записи о смерти сына Петра фамилия - Крылов
Смена фамилии
26.06.1888 ст.
фамилия - Яковлев
Восприемник
26.06.1888 ст.
Восприемник у Крылова Павла Стефановича
Военная служба
26.06.1888 ст.
солдат
Рождение ребёнка
20.07.1888 ст.
Дочь: Крылова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна
дата крещения - 20.07.1888 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Ефим Герасимович и крестьянская дочь Фекла Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно