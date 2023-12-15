Крылов (Ларивонов Яковлев) Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов (Ларивонов Яковлев) Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Ларивонов Филипп Яковлевич

Мать: Ларивонова Ирина Кодратовна

Восприемник
20.07.1869 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Ларивонова Никонора Филипповича
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 14 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи ц... Показать все
Восприемник
29.07.1871 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Ларивонова Матвея Филипповича
Бракосочетание
28.10.1873 ст.

Жена: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручители по жениху: села Рождествина крестьянин Василий Петрович и деревни Федосово крестьянин Никонор Маркович, по невесте: села Рождествина крестьянин Стефан Андреевич [Осипов] и уволенный в отпус... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1876 ст.

Дочь: Ларивонова-Крылова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.01.1876 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Нестерова крестьянин Федор Михайлович и села Рождествина крестьянская дочь... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1878 ст.

Сын: Ларивонов-Крылов Василий Иванович

Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 22.03.1878 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Е… Герасимович и крестьянская дочь Сигклити... Показать все
Военная служба
1879
солдат
Рождение ребёнка
20.04.1880 ст.

Сын: Ларивонов-Крылов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 21.04.1880 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Ефрем Фотьевич [Новиков] и крестьянская дочь Сигкли... Показать все
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Крылова Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна

Рождение ребёнка
02.02.1882 ст.

Дочь: Ларивонова-Крылова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.02.1882 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Ефим Герасимович Источник: ГАЯО Метрические к... Показать все
Поручитель
30.10.1883 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Ларивонова Стефана Филипповича
Рождение ребёнка
18.09.1884 ст.

Сын: Ларивонов-Крылов Иван Иванович

Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.09.1884 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдат Андрей Фокиевич [Фокин] и крестьянская дочь Анна И... Показать все
Рождение ребёнка
1885

Сын: Крылов Петр Иванович

Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна

Смена фамилии
17.09.1887 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о смерти сына Петра фамилия - Крылов
Смена фамилии
26.06.1888 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
фамилия - Яковлев
Восприемник
26.06.1888 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Крылова Павла Стефановича
Военная служба
26.06.1888 ст.
солдат
Рождение ребёнка
20.07.1888 ст.

Дочь: Крылова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.07.1888 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Ефим Герасимович и крестьянская дочь Фекла Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно
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