Крылова Ларивонова (Назарова) Харитина / Хритина Еремеевна / Иеремиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти03.11.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович
Дочь: Ларивонова Крылова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович
Сын: Ларивонов Крылов Василий Иванович
Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович
Сын: Ларивонов Крылов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович
Дочь: Калачева (Крылова Филиппова Ларивонова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович
Сын: Крылов Ларивонов Иван Иванович
Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович
Сын: Крылов Петр Иванович
Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович
Дочь: Крылова Мария / Марья Ивановна
Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович
Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович