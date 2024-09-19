Крылова Ларивонова (Назарова) Харитина / Хритина Еремеевна / Иеремиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылова Ларивонова (Назарова) Харитина / Хритина Еремеевна / Иеремиевна

Крылова Ларивонова (Назарова) Харитина / Хритина Еремеевна / Иеремиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

03.11.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Назаров Калачев Еремей / Иеремий Иванович

Мать: Назарова Ксения Ивановна

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 3 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 8 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 11 36 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докум... Показать все
Восприемник
22.08.1867 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Бухловой Натальи Ефимовны
Восприемник
08.04.1869 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Симеона Еремеевича
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 18 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи ц... Показать все
Бракосочетание
28.10.1873 ст.

Муж: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручители по жениху: села Рождествина крестьянин Василий Петрович и деревни Федосово крестьянин Никонор Маркович, по невесте: села Рождествина крестьянин Стефан Андреевич [Осипов] и уволенный в отпус... Показать все
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Райкова (Филиппова Крылова Ларивонова) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович

МК 1874 с.Рождествино нет
Рождение ребёнка
05.01.1876 ст.

Дочь: Ларивонова Крылова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.01.1876 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Нестерова крестьянин Федор Михайлович и села Рождествина крестьянская дочь... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1878 ст.

Сын: Ларивонов Крылов Василий Иванович

Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 22.03.1878 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Е… Герасимович и крестьянская дочь Сигклити... Показать все
Рождение ребёнка
20.04.1880 ст.

Сын: Ларивонов Крылов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 21.04.1880 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Ефрем Фотьевич [Новиков] и крестьянская дочь Сигкли... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1882 ст.

Дочь: Калачева (Крылова Филиппова Ларивонова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.02.1882 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Ефим Герасимович [Егоров] Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1884 ст.

Сын: Крылов Ларивонов Иван Иванович

Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.09.1884 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдат Андрей Фокиевич [Фокин] и крестьянская дочь Анна И... Показать все
Рождение ребёнка
1885

Сын: Крылов Петр Иванович

Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
20.07.1888 ст.

Дочь: Крылова Мария / Марья Ивановна

Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.07.1888 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Ефим Герасимович и крестьянская дочь Фекла Ива... Показать все
Рождение ребёнка
1894

Сын: Крылов Василий Иванович

Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Яковлев Иван Филиппович

Смерть
03.11.1917 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 05.11.1917 место смерти - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 66 причина - от воспаления легких Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславско... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.