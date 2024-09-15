Назарова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиМежду 1869 и 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1847 и 1850
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 25 лет, муж - Иеремей Иванович, 21 год 32 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Рождение ребёнка
1854
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 31 год, муж - Еремей Иванович, 26 лет 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Назарова Агафья Еремеевна / Иеремиевна
Отец ребёнка: Назаров Калачев Еремей / Иеремий Иванович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Фокина (Назарова) Сигклитикия Еремеевна / Иеремиевна
Отец ребёнка: Назаров Калачев Еремей / Иеремий Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1859 ст.
Сын: Назаров Иван Еремеевич / Иеремиевич
Отец ребёнка: Назаров Калачев Еремей / Иеремий Иванович
дата крещения - 25.02.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Ново-Ермоланского полка рядовой Иван Иванович Калачев и сестра Еремея девица Пе... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 36 лет, муж - Иеремей Иванович, 31 год 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 39 лет, муж - Иеремей Иванович, 34 года 36 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1866 ст.
дата крещения - 30.04.1866 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - племянник его села Рождествина кр. сын Василий Иванович [Калачев] Источник: ГА... Показать все
Смерть
Между 1869 и 1870
Рождение ребёнка
08.04.1869 ст.
дата крещения - 10.04.1869 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Василий Иванович [Калачев] и крестьянская дев... Показать все