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Назарова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Между 1869 и 1870

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1847 и 1850

Муж: Назаров Калачев Еремей / Иеремий Иванович

Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 25 лет, муж - Иеремей Иванович, 21 год 32 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Крылова Ларивонова (Назарова) Харитина / Хритина Еремеевна / Иеремиевна

Отец ребёнка: Назаров Калачев Еремей / Иеремий Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Назарова) Стефанида / Степанида Еремеевна / Иеремиевна

Отец ребёнка: Назаров Калачев Еремей / Иеремий Иванович

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 31 год, муж - Еремей Иванович, 26 лет 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Назарова Агафья Еремеевна / Иеремиевна

Отец ребёнка: Назаров Калачев Еремей / Иеремий Иванович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Фокина (Назарова) Сигклитикия Еремеевна / Иеремиевна

Отец ребёнка: Назаров Калачев Еремей / Иеремий Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.02.1859 ст.

Сын: Назаров Иван Еремеевич / Иеремиевич

Отец ребёнка: Назаров Калачев Еремей / Иеремий Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 25.02.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Ново-Ермоланского полка рядовой Иван Иванович Калачев и сестра Еремея девица Пе... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 36 лет, муж - Иеремей Иванович, 31 год 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 39 лет, муж - Иеремей Иванович, 34 года 36 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1866 ст.

Сын: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич

Отец ребёнка: Назаров Калачев Еремей / Иеремий Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.04.1866 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - племянник его села Рождествина кр. сын Василий Иванович [Калачев] Источник: ГА... Показать все
Смерть
Между 1869 и 1870
Рождение ребёнка
08.04.1869 ст.

Сын: Назаров Симеон Еремеевич / Иеремиевич

Отец ребёнка: Назаров Калачев Еремей / Иеремий Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.04.1869 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Василий Иванович [Калачев] и крестьянская дев... Показать все

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