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Назаров Симеон Еремеевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.04.1869 ст.

Дата смерти

13.04.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1869 ст.

Отец: Назаров Еремей / Иеремий Иванович

Мать: Назарова Ксения Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.04.1869 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Василий Иванович и крестьянская девица Харити... Показать все
Смерть
13.04.1870 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 год причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1870 год Фонд № 1550. Оп.... Показать все
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