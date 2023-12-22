Назаров Симеон Еремеевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1869 ст.
Дата смерти13.04.1870 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
08.04.1869 ст.
дата крещения - 10.04.1869 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Василий Иванович и крестьянская девица Харити... Показать все
Смерть
13.04.1870 ст.
место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 год причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1870 год Фонд № 1550. Оп.... Показать все