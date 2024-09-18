Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич
Место рождения
Дата рождения28.04.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
28.04.1866 ст.
дата крещения - 30.04.1866 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - племянник его села Рождествина кр. сын Василий Иванович [Калачев] Источник: ГА... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 4 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи це... Показать все
Бракосочетание
28.10.1884 ст.
поручители по жениху: села Рождествина крестьянин Василий Иванович и временно отпускной рядовой Андрей Фокеевич Лазарев, по невесте: крестьяне деревни Борисова Алексей Никитич и деревни Любимцева Ефим... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1889 ст.
Сын: Назаров Еремеев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Назарова Анисия Кирилловна
дата крещения - 02.11.1889 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Николай Козьмич Райков и Анастасия Иван... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1891 ст.
Сын: Назаров Иоанн / Иван Николаевич
Мать ребёнка: Назарова Анисия Кирилловна
дата крещения - 14.10.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Николай Кузьмич Райков и солдатка вдова ... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1893 ст.
Сын: Шведов Назаров Иеремиев Федор / Феодор Николаевич
Мать ребёнка: Назарова Анисия Кирилловна
дата крещения - 07.02.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного села Рождествина крестьянин Никита Федорович Поликарпов и деревни Борисо... Показать все
Восприемник
16.10.1893 ст.
Восприемник у Андрея Федоровича, сына Федора Стефановича (бесфамильные) [Осиповы]
Рождение ребёнка
18.04.1895 ст.
Дочь: Назарова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Назарова Анисия Кирилловна
дата крещения - 19.04.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская девица Дария Васильевна Качалева Источник: ... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1896 ст.
Мать ребёнка: Назарова Анисия Кирилловна
дата крещения - 18.12.1896 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Михаил Николаевич Назаров Источник: ГАЯ... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1898 ст.
Сын: Назаров Симеон / Семен Николаевич
Мать ребёнка: Назарова Анисия Кирилловна
дата крещения - 14.07.1898 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Михаил Николаевич Назаров Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.
Дочь: Назарова Стефанида Николаевна
Мать ребёнка: Назарова Анисия Кирилловна
дата крещения - 02.11.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Анна Иоанновна Крылова Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Восприемник
04.05.1901 ст.
Восприемник у Кабанова Николая Ильича
Рождение ребёнка
14.05.1902 ст.
Дочь: Назарова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Назарова Анисия Кирилловна
дата крещения - 14.05.1902 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянская девица Агафья Еремеевна Назарова Источник: ГАЯО Мет... Показать все
Поручитель
03.02.1903 ст.
Поручитель у Калачева Феодора Васильевича
Рождение ребёнка
19.12.1905 ст.
Сын: Назаров Василий Николаевич
Мать ребёнка: Назарова Анисия Кирилловна
дата крещения - 20.12.1905 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Михаил Николаевич Назаров и крестьянская девица ... Показать все
Поручитель
28.10.1909 ст.
Поручитель у Крылова Ивана Ивановича
Смерть
Неизвестно