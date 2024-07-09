Назарова Стефанида Николаевна 01.11.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Назарова Стефанида Николаевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.11.1899 ст.

Дата смерти

17.11.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
01.11.1899 ст.

Отец: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич

Мать: Назарова Анисия Кирилловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.11.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Анна Иоанновна Крылова Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Смерть
17.11.1902 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 19.11.1902 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3 причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все

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