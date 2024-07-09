Назарова Стефанида Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1899 ст.
Дата смерти17.11.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1899 ст.
дата крещения - 02.11.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Анна Иоанновна Крылова Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Смерть
17.11.1902 ст.
дата погребения - 19.11.1902 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3 причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все