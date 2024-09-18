Назарова Анисия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Анисия Кирилловна

Место рождения

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
28.10.1884 ст.

Муж: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители по жениху: села Рождествина крестьянин Василий Иванович и временно отпускной рядовой Андрей Фокеевич Лазарев, по невесте: крестьяне деревни Борисова Алексей Никитич и деревни Любимцева Ефим... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1889 ст.

Сын: Назаров Еремеев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.11.1889 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Николай Козьмич Райков и Анастасия Иван... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1891 ст.

Сын: Назаров Иоанн / Иван Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.10.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Николай Кузьмич Райков и солдатка вдова ... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1893 ст.

Сын: Шведов Назаров Иеремиев Федор / Феодор Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 07.02.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного села Рождествина крестьянин Никита Федорович Поликарпов и деревни Борисо... Показать все
Рождение ребёнка
18.04.1895 ст.

Дочь: Назарова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.04.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская девица Дария Васильевна Качалева Источник: ... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1896 ст.

Сын: Назаров Петр Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.12.1896 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Михаил Николаевич Назаров Источник: ГАЯ... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1898 ст.

Сын: Назаров Симеон / Семен Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.07.1898 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Михаил Николаевич Назаров Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.

Дочь: Назарова Стефанида Николаевна

Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.11.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Анна Иоанновна Крылова Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Рождение ребёнка
14.05.1902 ст.

Дочь: Назарова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.05.1902 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянская девица Агафья Еремеевна Назарова Источник: ГАЯО Мет... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1905 ст.

Сын: Назаров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.12.1905 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Михаил Николаевич Назаров и крестьянская девица ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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