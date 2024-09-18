Назарова Анисия Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Назаров Еремеев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич
Сын: Назаров Иоанн / Иван Николаевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич
Сын: Шведов Назаров Иеремиев Федор / Феодор Николаевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич
Дочь: Назарова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич
Сын: Назаров Симеон / Семен Николаевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич
Дочь: Назарова Стефанида Николаевна
Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич
Дочь: Назарова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич
Сын: Назаров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич