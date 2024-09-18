Шведов Назаров Иеремиев Федор / Феодор Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.02.1893 ст.
Дата смертиПосле 1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
06.02.1893 ст.
дата крещения - 07.02.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного села Рождествина крестьянин Никита Федорович Поликарпов и деревни Борисо... Показать все
Восприемник
23.07.1910 ст.
Восприемник у Лазарева Бориса Федоровича
Смена фамилии
23.09.1911 ст.
Записан восприемником под фамилией Иеремиев.
Восприемник
23.09.1911 ст.
Восприемник у Калачева Ивана Федоровича
Бракосочетание
15.02.1913 ст.
оба первым браком поручители по жениху: учитель двуклассной Беречинской школы Михаил Николаевич Назаров и села Рождествина крестьянин Никита Феодорович Поникаров, по невесте: деревни Шушкова крестьяни... Показать все
Смена фамилии
15.02.1913 ст.
фамилия - Назаров
Рождение ребёнка
04.12.1913 ст.
Дочь: (Назарова) Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Назарова (Андреева) Татьяна Андреевна
дата крещения - 04.12.1913 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь Пелагея Стефановна Калачева Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Восприемник
12.08.1914 ст.
Спасс, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Назарова Анатолия Михайловича
Рождение ребёнка
1915
Сын: Назаров Василий Федорович
Мать ребёнка: Назарова (Андреева) Татьяна Андреевна
Родственная связь предположительная. Записи о рождении в МК 1915 с. Рождествино нет.
Военная служба
По 28.09.1916 ст.
Должность/Звание: рядовой Воинская часть: 51-я артиллерийская бригада Причина выбытия: болен Дата события: 28.09.1916
Лечение в госпитале
С 28.09.1916 ст.
Рыбинская команда выздоравливающих болен с 18.07.1916
Рождение ребёнка
16.12.1918
Дочь: Назарова Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Назарова (Андреева) Татьяна Андреевна
дата крещения - 16.12.1918 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина гражданин Михаил Николаевич Назаров и девица Мария Стефановна Ка... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1925
Сын: Назаров Венедикт Федорович
Мать ребёнка: Назарова (Андреева) Татьяна Андреевна
Родственная связь предположительная.
Смена фамилии
1943
В военных документах предполагаемого сына записан под фамилией Шведов. Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz73986382/
Упоминание
07.05.1987
Запись в МК: выд ... 622557 7/V-87г.
Смерть
После 1987