Назаров Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти21.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Родственная связь предположительная. Записи о рождении в МК 1915 с. Рождествино нет.
Военная служба
По 21.11.1943
Воинское звание: лейтенант Последнее место службы: командир взвода 196 гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии Дата выбытия: 21.11.1943 Причина выбытия: убит
Смерть
21.11.1943
убит
Похороны
?.11.1943
Первичное место захоронения: Калининская обл., Невельский р-н, с. Сивцово, местное кладбище