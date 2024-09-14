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Назаров Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

21.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Шведов Назаров Иеремиев Федор / Феодор Николаевич

Мать: Назарова (Андреева) Татьяна Андреевна

Родственная связь предположительная. Записи о рождении в МК 1915 с. Рождествино нет.
Военная служба
По 21.11.1943
Воинское звание: лейтенант Последнее место службы: командир взвода 196 гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии Дата выбытия: 21.11.1943 Причина выбытия: убит
Смерть
21.11.1943
убит
Похороны
?.11.1943
Первичное место захоронения: Калининская обл., Невельский р-н, с. Сивцово, местное кладбище

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