Назарова Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.04.1895 ст.
Дата смерти22.01.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
18.04.1895 ст.
дата крещения - 19.04.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская девица Дария Васильевна Качалева Источник: ... Показать все
Смерть
22.01.1896 ст.
дата погребения - 24.01.1896 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 9ти мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все