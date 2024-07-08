Назарова Александра Николаевна 18.04.1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Назарова Александра Николаевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.04.1895 ст.

Дата смерти

22.01.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
18.04.1895 ст.

Отец: Назаров Николай Еремеевич / Иеремиевич

Мать: Назарова Анисия Кирилловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.04.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская девица Дария Васильевна Качалева Источник: ... Показать все
Смерть
22.01.1896 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 24.01.1896 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 9ти мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все

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