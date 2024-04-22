Ларивонова-Крылова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.02.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
02.02.1882 ст.
дата крещения - 03.02.1882 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Ефим Герасимович Источник: ГАЯО Метрические к... Показать все
Смерть
Неизвестно