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Ларивонова-Крылова Анна Ивановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.02.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1882 ст.

Отец: Крылов Иван Филиппович

Мать: Ларивонова Харитина / Хритина Еремеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.02.1882 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Ефим Герасимович Источник: ГАЯО Метрические к... Показать все
Смерть
Неизвестно
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