Калачев Феодор / Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1883 ст.
дата крещения - 21.04.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Иван Симеонович и крестьянская девка Марья Ива... Показать все
Восприемник
12.03.1893 ст.
Восприемник у Калачевой Матроны Степановны
Бракосочетание
03.02.1903 ст.
оба первым браком поручители по жениху: того же ведомства и села крестьяне Иоанн Иоаннович Калачев и Николай Иеремеевич Назаров, по невесте: того же ведомства и села крестьяне Евфимий Герасимович Егор... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1904 ст.
Дочь: Калачева Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Калачева (Крылова Филиппова Ларивонова) Анна Ивановна
близнецы дата крещения - 06.05.1904 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Марья Иоанновна Калачева Источник: ... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1904 ст.
Дочь: Калачева Елена Федоровна
Мать ребёнка: Калачева (Крылова Филиппова Ларивонова) Анна Ивановна
близнецы дата крещения - 06.05.1904 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянка Фекла Иоанновна Райкова Источник: ГАЯО Метри... Показать все
Восприемник
31.03.1905 ст.
Восприемник у Калачевых Евфимия Евдокимовича и Марии Евдокимовны
Военная служба
19.07.1905 ст.
находящийся во временном отпуске Лейб-гвардии Кирасирского полка рядовой
Рождение ребёнка
19.07.1905 ст.
Дочь: Калачева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Калачева (Крылова Филиппова Ларивонова) Анна Ивановна
дата крещения - 19.07.1905 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Михаил Николаевич Назаров и прихода села Весок д... Показать все
Восприемник
12.01.1906 ст.
Восприемник у Грачева Ивана Андреевича, солдат Лейб-гвардии Кирасирского полка
Рождение ребёнка
26.11.1906 ст.
дата крещения - 26.11.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Андрей Николаевич Райков и крестьянская девица А... Показать все
Поручитель
21.02.1907 ст.
Поручитель у Калачевой Марии Ивановны
Рождение ребёнка
29.11.1909 ст.
Дочь: Калачева Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Калачева (Крылова Филиппова Ларивонова) Анна Ивановна
дата крещения - 29.11.1909 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянка Евдокия Деомидовна Крылова Источник: ГАЯО Метрические... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1911 ст.
Сын: Калачев Иоанн / Иван Федорович
Мать ребёнка: Калачева (Крылова Филиппова Ларивонова) Анна Ивановна
дата крещения - 23.09.1911 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Феодор Николаевич Иеремиев Источник: ГАЯО Метри... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1913 ст.
дата крещения - 16.12.1913 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Михаил Николаевич Райков Источник: ГАЯО Метрически... Показать все
Место жительства
23.12.1916 ст.
в церковном доме паспортная книжка из волостного Правления за № 817 от 9 июня 1914 года Источник: ЦГА Москвы, фонд №2123, опись №2, дело №16, стр. 41 МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА КИТАЙСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ... Показать все
Военная служба
23.12.1916 ст.
рядовой Лейб-гвардии Кирасирского полка
Рождение ребёнка
23.12.1916 ст.
дата крещения - 24.12.1916 место рождения - г. Москва ФИО восприемников - того же села Рождествена крестьянин Михаил Николаевич Райков и крестьянская девица Екатерина Евфимьевна Егорова Источник: ЦГА... Показать все
Восприемник
24.02.1918 ст.
Восприемник у Евдокии Васильевны и Матроны Васильевны Калачевых
Рождение ребёнка
07.08.1918
дата крещения - 08.08.1918 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын гражданина села Рождествина Николай Николаевич Райков Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Смерть
Неизвестно