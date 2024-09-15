Герасимов Егоров Куликов Ефим / Ефимий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 2 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 7 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 10 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докум... Показать все
Восприемник
14.10.1867 ст.
Восприемник у Андрея (незакон.), сына Анны Павловны, дочери Павла Федотовича
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 17 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи ц... Показать все
Восприемник
01.01.1870 ст.
Восприемник у Куликовой Анастасии Герасимовны
Восприемник
21.01.1872 ст.
Восприемник у Куликова Василия Никитича
Бракосочетание
21.01.1873 ст.
Поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Андриан Андреевич [Куликов] и Никита Герасимович [Куликов], по невесте: села Рождествина крестьянский сын Иван Филиппович [Ларивонов] и деревни Федосов... Показать все
Рождение ребёнка
1875
Рождение ребёнка
07.11.1877 ст.
Дочь: Егорова Герасимова Матрона Ефимовна
Мать ребёнка: Егорова Герасимова (Крылова Ларивонова) Матрона Филипповна
дата крещения - 08.11.1877 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Герасим Егорович [Куликов] и крестьянская д... Показать все
Поручитель
02.07.1878 ст.
Поручитель у Куликова Пимена Адриановича
Восприемник
01.02.1881 ст.
Восприемник у Куликовой Анны Никитичны
Рождение ребёнка
12.06.1881 ст.
Дочь: (Герасимова Егорова) Агрипина Ефимовна
Мать ребёнка: Егорова Герасимова (Крылова Ларивонова) Матрона Филипповна
дата крещения - 13.06.1881 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Александровского уезда села Больших Весок крестьянин Спиридон Савич и сельца Аф... Показать все
Восприемник
02.02.1882 ст.
Восприемник у Ларивоновой Анны Ивановны
Поручитель
30.10.1883 ст.
Поручитель у Куликова Ивана Герасимовича
Рождение ребёнка
16.11.1883 ст.
Дочь: (Герасимова Егорова) Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Егорова Герасимова (Крылова Ларивонова) Матрона Филипповна
дата крещения - 17.11.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Никита Герасимович [Куликов] и крестьянская до... Показать все
Восприемник
10.12.1885 ст.
Восприемник у Куликова Павла Никитича, отчество - Егорович
Восприемник
15.01.1886 ст.
Восприемник у Козырева-Чичева Петра Симеоновича
Восприемник
27.11.1886 ст.
Восприемник у Крыловой Варвары Стефановны
Смена фамилии
27.11.1886 ст.
В 1886 Ефим Герасимович записан под фамилией Егоров в восприемниках у Крыловой Варвары Стефановны.
Поручитель
28.10.1887 ст.
Поручитель у Райкова Петра Кузьмича
Восприемник
19.07.1888 ст.
Восприемник у Крыловой Марии Ивановны
Смена фамилии
29.10.1889 ст.
фамилия - Герасимов
Поручитель
29.10.1889 ст.
Поручитель у Осипова Федора Степановича
Поручитель
03.02.1891 ст.
Поручитель у Василия Никитича Герасимова
Рождение ребёнка
14.12.1892 ст.
Дочь: Герасимова Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Егорова Герасимова (Крылова Ларивонова) Матрона Филипповна
дата крещения - 15.12.1892 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Терентий Никитич и Матрона Ефимовна Гер... Показать все
Поручитель
28.10.1896 ст.
Поручитель у Герасимова Александра Никитича
Поручитель
07.01.1898 ст.
Поручитель у Трофимовой Екатерины Ивановны
Восприемник
08.09.1898 ст.
Восприемник у Клопского Ивана Георгиевича
Смена фамилии
08.09.1898 ст.
Записан восприемником под фамилией Егоров
Поручитель
03.02.1903 ст.
Поручитель у Крыловой Анны Ивановны
Поручитель
26.10.1903 ст.
Поручитель у Крылова Ивана Ивановича
Смерть
После 1903