Куликов Герасим Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти13.03.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Куликов Егор Иванович
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 4 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи: ... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 8 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (росп... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 13 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 18 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты докум... Показать все
Бракосочетание
Между 1850 и 1852
Рождение ребёнка
1852
Рождение ребёнка
1853
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 23 года, жена - Ефимия Андреевна, 27 лет 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Восприемник
17.04.1859 ст.
Восприемник у Хазова Саввы Федоровича
Восприемник
01.06.1859 ст.
Восприемник у Евдокимова Сергея Федоровича
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 28 лет, жена - Евфимия Андреевна, 32 года 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1860 ст.
Сын: Егоров Куликов Иван (старший) Герасимович
Мать ребёнка: Егорова Куликова Евфимья / Евфимия Андреевна
дата крещения - 03.05.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын Герасима Никита Герасимович [Куликов] и девица Анна Павловна Источник: ГАЯ... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 31 год, жена - Евфимия Андреевна, 35 лет 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
1865
Рождение ребёнка
25.08.1867 ст.
Дочь: Егорова Куликова Наталья Герасимовна
Мать ребёнка: Егорова Куликова Евфимья / Евфимия Андреевна
дата крещения - 26.08.1867 место рождения - ело Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дочь его девица Авдотья Герасимовна [Куликова] Источник: ГАЯО Метрические книги... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 38, жена - Евфимья Андреевна, 42 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1870 ст.
Дочь: (Егорова Куликова) Анастасия / Настасья Герасимовна
Мать ребёнка: Егорова Куликова Евфимья / Евфимия Андреевна
дата крещения - 02.01.1870 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дети их того же села крестьяне Ефим и Авдотья Герасимовы [Куликовы] Источник: ... Показать все
Поручитель
02.07.1878 ст.
Поручитель у Куликова Пимена Адриановича
Восприемник
11.06.1879 ст.
Восприемник у Куликовой Акилины Никитичны
Смерть
13.03.1916 ст.
дата погребения - 15.03.1916 место смерти - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 84 причина - от престарелости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского у... Показать все