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Куликов Герасим Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

13.03.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1794 г.р.

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Куликов Егор Иванович

Мать: Куликова Матрена Федоровна

Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 4 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи: ... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 8 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (росп... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 13 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 18 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты докум... Показать все
Бракосочетание
Между 1850 и 1852

Жена: Егорова Куликова Евфимья / Евфимия Андреевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Егоров Куликов Никита Герасимович

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евфимья / Евфимия Андреевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Герасимов Егоров Куликов Ефим / Ефимий Герасимович

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евфимья / Евфимия Андреевна

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 23 года, жена - Ефимия Андреевна, 27 лет 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Егорова Куликова) Евдокея / Авдотья Герасимовна

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евфимья / Евфимия Андреевна

Восприемник
17.04.1859 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Хазова Саввы Федоровича
Восприемник
01.06.1859 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Евдокимова Сергея Федоровича
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 28 лет, жена - Евфимия Андреевна, 32 года 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1860 ст.

Сын: Егоров Куликов Иван (старший) Герасимович

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евфимья / Евфимия Андреевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.05.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын Герасима Никита Герасимович [Куликов] и девица Анна Павловна Источник: ГАЯ... Показать все
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 31 год, жена - Евфимия Андреевна, 35 лет 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
1865

Сын: Герасимов Егоров Куликов Иван (младший) Герасимович

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евфимья / Евфимия Андреевна

Рождение ребёнка
25.08.1867 ст.

Дочь: Егорова Куликова Наталья Герасимовна

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евфимья / Евфимия Андреевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.08.1867 место рождения - ело Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дочь его девица Авдотья Герасимовна [Куликова] Источник: ГАЯО Метрические книги... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 38, жена - Евфимья Андреевна, 42 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1870 ст.

Дочь: (Егорова Куликова) Анастасия / Настасья Герасимовна

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евфимья / Евфимия Андреевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.01.1870 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дети их того же села крестьяне Ефим и Авдотья Герасимовы [Куликовы] Источник: ... Показать все
Поручитель
02.07.1878 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Куликова Пимена Адриановича
Восприемник
11.06.1879 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Куликовой Акилины Никитичны
Смерть
13.03.1916 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 15.03.1916 место смерти - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 84 причина - от престарелости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского у... Показать все

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