Егоров Куликов Никита Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиПосле 1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Герасимов Егоров Василий (старший) Никитич
Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна
Сын: Герасимов Егоров Александр Никитич
Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна
Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна
Дочь: Егорова Акилина Никитична
Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна
Дочь: Герасимова Егорова Анна Никитична
Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна
Сын: Герасимов Егоров Терентий Никитич
Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна
Сын: Егоров Павел Никитич
Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна
Сын: Егоров Иоанн / Иван Никитич
Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна
Сын: Егоров Василий (младший) Никитич
Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна
Дочь: Егорова Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна