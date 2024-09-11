Егоров Куликов Никита Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Куликов Никита Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

После 1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Куликов Герасим Егорович

Мать: Егорова Куликова Евфимья / Евфимия Андреевна

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 3 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 8 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докумен... Показать все
Восприемник
01.05.1860 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Куликова Ивана Герасимовича
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 11 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докум... Показать все
Бракосочетание
29.10.1869 ст.

Жена: Егорова Куликова Евгения Архиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Адриан Андреевич и Евстафий Захарович, по невесте: деревни Шушкова Трофим Архипович и Наум Дмитриевич Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Пер... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 18, жена - Евгения Архиповна, 19 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп.... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1872 ст.

Сын: Герасимов Егоров Василий (старший) Никитич

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.01.1872 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - брат Никиты Ефим Герасимович [Куликов] и крестьянская девица Авдотья Герасимовн... Показать все
Рождение ребёнка
1876

Сын: Герасимов Егоров Александр Никитич

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна

Рождение ребёнка
01.03.1877 ст.

Сын: Егоров Герасим Никитич

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 04.03.1877 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Иван и Евдокея Герасимовы [Куликовы]... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1879 ст.

Дочь: Егорова Акилина Никитична

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.06.1879 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Герасим Егорович [Куликов] Источник: ГАЯО ... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1881 ст.

Дочь: Герасимова Егорова Анна Никитична

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.02.1881 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянкий сын Ефимий Герасимович [Куликов] Источник: ГАЯО ... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1883 ст.

Сын: Герасимов Егоров Терентий Никитич

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.10.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Василий Никитич и Настасья Герасимовна ... Показать все
Восприемник
16.11.1883 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Егоровой Екатерины Ефимовны
Восприемник
23.11.1883 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Козыревой-Чичевой Екатерины Симеоновны
Рождение ребёнка
10.12.1885 ст.

Сын: Егоров Павел Никитич

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество отца - Егорович, также в восприемниках изменено отчество брата и сестры отца. дата крещения - 11.12.1885 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губе... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1886 ст.

Сын: Егоров Иоанн / Иван Никитич

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.04.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Василий Никитич и крестьянская жена Анна... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1886 ст.

Сын: Егоров Василий (младший) Никитич

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.07.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Егор Ефимович (без фамилии) и Екатерина... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1888 ст.

Дочь: Егорова Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Егорова Куликова Евгения Архиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.01.1888 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Александр Никитич и Анастасия Герасимо... Показать все
Поручитель
10.11.1895 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Герасимова Георгия Ефимовича
Восприемник
15.09.1899 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Егорова Никиты Александровича
Смерть
После 1899

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