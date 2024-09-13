Егорова Куликова Евфимья / Евфимия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти18.01.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1850 и 1852
Рождение ребёнка
1852
Сын: Егоров Куликов Никита Герасимович
Отец ребёнка: Куликов Герасим Егорович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Герасимов Егоров Куликов Ефим / Ефимий Герасимович
Отец ребёнка: Куликов Герасим Егорович
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 27 лет, муж - Герасим Егорович, 23 года 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Егорова Куликова) Евдокея / Авдотья Герасимовна
Отец ребёнка: Куликов Герасим Егорович
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 32 года, муж - Герасим Егорович, 28 лет 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1860 ст.
Сын: Егоров Куликов Иван (старший) Герасимович
Отец ребёнка: Куликов Герасим Егорович
дата крещения - 03.05.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын Герасима Никита Герасимович [Куликов] и девица Анна Павловна Источник: ГАЯ... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 35 лет, муж - Герасим Егорович, 31 год 13 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
1865
Сын: Герасимов Егоров Куликов Иван (младший) Герасимович
Отец ребёнка: Куликов Герасим Егорович
Рождение ребёнка
25.08.1867 ст.
Дочь: Егорова Куликова Наталья Герасимовна
Отец ребёнка: Куликов Герасим Егорович
дата крещения - 26.08.1867 место рождения - ело Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дочь его девица Авдотья Герасимовна [Куликова] Источник: ГАЯО Метрические книги... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 42, муж - Герасим Егорович, 38 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 1... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1870 ст.
Дочь: (Егорова Куликова) Анастасия / Настасья Герасимовна
Отец ребёнка: Куликов Герасим Егорович
дата крещения - 02.01.1870 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дети их того же села крестьяне Ефим и Авдотья Герасимовы [Куликовы] Источник: ... Показать все
Смена фамилии
18.01.1907 ст.
фамилия - Егорова
Смерть
18.01.1907 ст.
дата погребения - 21.01.1907 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 72 причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все