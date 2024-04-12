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Кириленко / Кириченко / Прокопий Кириллович

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

До 1846

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //

Мать: ?

Гребёнки, Київська область
Бракосочетание
1800

Жена: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Соболенко Марфа Прокопьевна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна

Саливонки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-512.
Рождение ребёнка
18.11.1804

Дочь: Стефанида Прокопьевна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 180г,лист № 235,зап.№ 36, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1251
Рождение ребёнка
11.07.1810

Дочь: Скурутенко Марина Прокопьевна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.лист № 277,зап.№ 16, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1320(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Евгения Прокопьевна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна

Саливонки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469, м/к 1863г.лист № 50,зап.№ 22 (запись о смерти)
Смерть
До 1846
Гребёнки, Київська область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Гребёнки, Київська область
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