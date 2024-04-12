Скурутенко (Кириленко / Кириченко /) Марина Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения11.07.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1810
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.лист № 277,зап.№ 16, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1320(нач.)
Бракосочетание
12.05.1846
Гребёнки, Київська область
м/к 1846г.лист № 37,зап.№ 19, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2318
Смерть
Неизвестно