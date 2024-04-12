Кириленко / Кириченко / (Зануденко) Юлиана Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1777
Бракосочетание
1800
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Соболенко Марфа Прокопьевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Прокопий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Прокопий Кириллович
Покровская церковь с.Гребенки,и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-512.
Рождение ребёнка
18.11.1804
Дочь: Стефанида Прокопьевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Прокопий Кириллович
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 180г,лист № 235,зап.№ 36, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1251
Рождение ребёнка
11.07.1810
Дочь: Скурутенко Марина Прокопьевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Прокопий Кириллович
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.лист № 277,зап.№ 16, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1320(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Евгения Прокопьевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Прокопий Кириллович
ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469, м/к 1863г.лист № 50,зап.№ 22 (запись о смерти)
Смерть
Неизвестно