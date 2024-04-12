Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко // — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Саливонки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович

Мать ребёнка: ?

Гребёнки, Київська область
и/р 1820г. лист № 445,зап.№ 233.
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович

Мать ребёнка: ?

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Мать ребёнка: ?

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда м/к 1851, зап.№ 26 / о смерти /.
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Мать ребёнка: ?

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Кириленко / Кириченко / Прокопий Кириллович

Мать ребёнка: ?

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Кириченко / Кириленко / Павел Кириллович

Мать ребёнка: ?

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кириленко / Кириченко / Наум Кириллович

Мать ребёнка: ?

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Кириленко / Кириченко / Максим Кириллович

Мать ребёнка: ?

Гребёнки, Київська область
/ Запись о смерти /,Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 31,зап.№ 23,ЦГИАК / г.Киев /,Ф-127-1012-2385
Смерть
Неизвестно
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