Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1740
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович
Мать ребёнка: ?
и/р 1820г. лист № 445,зап.№ 233.
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович
Мать ребёнка: ?
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда м/к 1851, зап.№ 26 / о смерти /.
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Кириленко / Кириченко / Прокопий Кириллович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Кириченко / Кириленко / Павел Кириллович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Кириленко / Кириченко / Наум Кириллович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Кириленко / Кириченко / Максим Кириллович
Мать ребёнка: ?
/ Запись о смерти /,Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 31,зап.№ 23,ЦГИАК / г.Киев /,Ф-127-1012-2385
Смерть
Неизвестно