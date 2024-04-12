(Кириленко / Кириченко /) Стефанида Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1804
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 180г,лист № 235,зап.№ 36, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1251
Крещение
18.11.1804
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1804г.лист № 235,зап.№ 36,Ф - 0127-1012-1251 | Godparents:Крестьянка помещика Браницкого д.Саливонки - Анна Дзусыха.
Смерть
Неизвестно