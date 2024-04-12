(Кириленко / Кириченко /) Евгения Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Евгения Прокопьевна

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

14.12.1863

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Кириленко / Кириченко / Прокопий Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна

Саливонки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469, м/к 1863г.лист № 50,зап.№ 22 (запись о смерти)
Смерть
14.12.1863
Саливонки, Київська область
Причина смерти: Болезнь | Покровская церковь с.Гребенки ,м/к 1863г.лист № 50,зап.№ 22, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Похороны
Неизвестно
Саливонки, Київська область
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