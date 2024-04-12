(Кириленко / Кириченко /) Евгения Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти14.12.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1811
ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469, м/к 1863г.лист № 50,зап.№ 22 (запись о смерти)
Смерть
14.12.1863
Причина смерти: Болезнь | Покровская церковь с.Гребенки ,м/к 1863г.лист № 50,зап.№ 22, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Похороны
Неизвестно