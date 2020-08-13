Прохорова (Дубынина) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения28.01.1930
Дата смерти13.08.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1954
Отец ребёнка: Прохоров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
08.03.1956
Сын: Прохоров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Прохоров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
10.01.1966
Дочь: Прохорова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Прохоров Иван Матвеевич
Смерть
13.08.2020