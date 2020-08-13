Прохорова (Дубынина) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Дубынина) Татьяна Петровна

Место рождения

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

28.01.1930

Дата смерти

13.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1930

Отец: Дубынин Петр Иванович

Мать: Дубынина Елизавета Андреевна

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
27.05.1954

Сын: Прохоров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Матвеевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.03.1956

Сын: Прохоров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Матвеевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.01.1966

Дочь: Прохорова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Прохоров Иван Матвеевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
13.08.2020
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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