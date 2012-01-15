Прохоров Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1928
Дата смерти15.01.2012
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928
Отец: Прохоров Матвей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1954
Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1956
Сын: Прохоров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
10.01.1966
Дочь: Прохорова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.2012