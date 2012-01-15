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Прохоров Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1928

Дата смерти

15.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928

Отец: Прохоров Матвей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1954

Сын: Прохоров Сергей Иванович

Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.03.1956

Сын: Прохоров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.01.1966

Дочь: Прохорова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Татьяна Петровна

Смерть
15.01.2012
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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