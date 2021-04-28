Дубынин Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти18.02.1985
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Дубынин Иван
Мать: Дубынина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубынина Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Леготина (Дубынина) Зоя Петровна
Мать ребёнка: Дубынина Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
28.01.1930
Дочь: Прохорова (Дубынина) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Дубынина Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
31.12.1941
Дочь: Пивень (Дубынина) Галина Петровна
Мать ребёнка: Дубынина Елизавета Андреевна
Смерть
18.02.1985