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Дубынин Петр Иванович

Место рождения

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

18.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Дубынин Иван

Мать: Дубынина Татьяна

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубынина Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубынина Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Леготина (Дубынина) Зоя Петровна

Мать ребёнка: Дубынина Елизавета Андреевна

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.01.1930

Дочь: Прохорова (Дубынина) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Дубынина Елизавета Андреевна

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
31.12.1941

Дочь: Пивень (Дубынина) Галина Петровна

Мать ребёнка: Дубынина Елизавета Андреевна

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
18.02.1985
Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

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