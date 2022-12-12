Дубынина Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Криворотов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Леготина Зоя Петровна
Отец ребёнка: Дубынин Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1930
Дочь: Прохорова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Дубынин Петр Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1941
Дочь: Пивень Галина Петровна
Отец ребёнка: Дубынин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956