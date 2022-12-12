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Дубынина Елизавета Андреевна

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Место рождения

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Криворотов Андрей

Мать: не указана

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Леготина Зоя Петровна

Отец ребёнка: Дубынин Петр Иванович

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.01.1930

Дочь: Прохорова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Дубынин Петр Иванович

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
31.12.1941

Дочь: Пивень Галина Петровна

Отец ребёнка: Дубынин Петр Иванович

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубынин Петр Иванович

Смерть
1956
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