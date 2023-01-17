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Прохоров Сергей Иванович
Прохоров Сергей Иванович
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
27.05.1954
Пол
Мужской
Отец
Прохоров Иван Матвеевич
1928 г.р.
Мать
Прохорова (Дубынина) Татьяна Петровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1954
Отец:
Прохоров Иван Матвеевич
Мать:
Прохорова Татьяна Петровна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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