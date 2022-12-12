Прохоров Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Владимир Иванович

Прохоров Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

08.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1956

Отец: Прохоров Иван Матвеевич

Мать: Прохорова Татьяна Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close