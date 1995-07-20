Кузнецова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Александра Федоровна

Кузнецова Александра Федоровна

Место рождения

Ястребовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.12.1922

Дата смерти

20.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1922

Отец: Кузнецов Фёдор Петрович

Мать: Кузнецова Дарья Егоровна

Ястребовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.04.1947

Дочь: Никифорова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Кучеров Иван Егорович

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.11.1954

Дочь: Мельникова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кучеров Иван Егорович

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.08.1955

Муж: Кучеров Иван Егорович

Екатериновка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Смерть
20.07.1995
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close