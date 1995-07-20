Кузнецова Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.12.1922
Дата смерти20.07.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1922
Отец: Кузнецов Фёдор Петрович
Мать: Кузнецова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
21.04.1947
Дочь: Никифорова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Кучеров Иван Егорович
Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.11.1954
Дочь: Мельникова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кучеров Иван Егорович
Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.08.1955
Екатериновка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Смерть
20.07.1995
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область