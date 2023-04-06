Мельникова (Кучерова) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.11.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1954
Рождение ребёнка
19.06.1977
Дочь: Ефименко Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Мельников Алексей Александрович
Рождение ребёнка
03.12.1984
Сын: Мельников Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Мельников Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва