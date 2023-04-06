Мельникова (Кучерова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Кучерова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1954

Отец: Кучеров Иван Егорович

Мать: Кузнецова Александра Федоровна

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.06.1977

Дочь: Ефименко Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Мельников Алексей Александрович

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.12.1984

Сын: Мельников Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Мельников Алексей Александрович

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Алексей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
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