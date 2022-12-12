Ефименко (Мельникова) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1977
Рождение ребёнка
13.06.2003
Сын: Ефименко Василий Александрович
Отец ребёнка: Ефименко Александр
Бракосочетание
До 2003
Муж: Ефименко Александр
Рождение ребёнка
08.07.2008
Дочь: Ефименко Ярослава Александровна
Отец ребёнка: Ефименко Александр
Место жительства
Неизвестно