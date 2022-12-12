Ефименко (Мельникова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефименко (Мельникова) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

19.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1977

Отец: Мельников Алексей Александрович

Мать: Мельникова Надежда Ивановна

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.06.2003

Сын: Ефименко Василий Александрович

Отец ребёнка: Ефименко Александр

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 2003

Муж: Ефименко Александр

Рождение ребёнка
08.07.2008

Дочь: Ефименко Ярослава Александровна

Отец ребёнка: Ефименко Александр

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
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